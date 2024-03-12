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  1. У світі

Джо Байден перемагає Дональда Трампа в кількох опитуваннях, — Newsweek

10:29, 12 березня 2024
Президент США Джо Байден перемагає у кількох передвиборчих опитуваннях.
Джо Байден перемагає Дональда Трампа в кількох опитуваннях, — Newsweek
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Президент США Джо Байден перемагає свого суперника-республіканця Дональда Трампа у кількох передвиборчих опитуваннях. Про це пише Newsweek.

Одне опитування, проведене Kaiser Family Foundation, показало, що Байден випереджає суперника з результатом 47% проти 44%. З 20 по 28 лютого було опитано 1072  виборця.

Інше опитування 1350 зареєстрованих виборців, проведене коледжем Емерсон, показало, що Байден випередив республіканця на два відсоткові пункти, 51 відсоток проти 49 відсотків. Опитування проводилось з 5 по 6 березня.

З 6334 зареєстрованих виборців, опитаних Morning Consult у період з 1 по 5 березня, 44 відсотки проголосували б за Байдена, а 43 відсотки – за Трампа.

За даними опитування TIPP, Байден випередив Трампа на 43-42 відсотки.

Опитування Redfield & Wilton Strategies, проведене 2 березня серед 1115 вірогідних виборців, дало Трампу перевагу над Байденом на чотири пункти, 43% проти 39%.

Опитування YouGov прогнозує, що Трамп набере 44 відсотки голосів проти 42 відсотків Байдена.

Як пише видання, у своєму блозі на Substack Hopium Chronicles, засновник аналітичного центру New Democrat Network Саймон Розенберг сказав, що він оптимістичний з приводу перемоги демократів на виборах.

"Основна причина, через яку я так оптимістично ставився до нашої перемоги в листопаді, полягає в тому, що я завжди вважав, що коли виборцям стане ясно, що це Байден проти Трампа, і кампанія Байдена почнеться серйозна, більша частина нашої мандрівної коаліції йди додому", - сказав він. "Тоді Байден набере 3-4 очки і відкриє невелику, але значну перевагу у загальнонаціональних опитуваннях. Можливо, саме це ми й спостерігаємо зараз".

У бесіді з Newsweek доцент кафедри державної політики Міського університету Нью-Йорка Хіт Браун сказав: "Я б не став вкладати надто багато коштів у якесь конкретне опитування або навіть у кілька опитувань. Обидві кампанії знають, що ця гонка майже дорівнює нулю. Просто зараз, мабуть, залишаться такими ще якийсь час і відповідно реалізують свої стратегії".

Нагадаємо, що Байден запускає рекламу на $30 мільйонів із жартами про свій вік.

Як відомо, Ніккі Хейлі відмовилася від перегонів за пост президента США.

Також Конгресмен-демократ Дін Філліпс припиняє участь в перегонах за пост президента США.

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