Конгресмен-демократ Дін Філліпс припиняє участь в перегонах за пост президента США

Він зазначив, що підтримує переобрання президента США Джо Байдена.

Конгресмен Дін Філліпс припиняє участь у президентських праймеріз від Демократичної партії після поганих результатів голосування у «супервівторок» 5 березня. Про це повідомляє CNN.

«Я балотувався в Конгрес у 2018 році, щоб протистояти Дональду Трампу, я потрапив у Капітолій у 2021 році через Дональда Трампа, і я балотувався в президенти у 2024 році, щоб знову протистояти Дональду Трампу, тому що американці вимагали альтернативи, а демократія вимагає варіантів», - заявив він.

Філліпс також додав, що підтримує переобрання президента США Джо Байдена.

«Але зрозуміло, що альтернатива - це не я. І зрозуміло, що Джо Байден - наш кандидат і наша можливість продемонструвати, якою країною є і має намір бути Америка», - зазначив він.

Раніше ми писали, що у «супервівторок» президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп здобули перемоги у праймеріз від своїх партій.

Додамо, що Ніккі Хейлі відмовилася від перегонів за пост президента США.

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