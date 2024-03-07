Верховний Суд опублікував три огляди практики Суду справедливості ЄС

Огляди практики Суду справедливості ЄС стосуються рішень, ухвалених цим Судом, за вересень, жовтень та листопад 2023 року із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

Верховний Суд з метою розширення знань про право Європейського Союзу опублікував, зокрема, практику Суду справедливості Європейського Союзу.

Огляди практики Суду справедливості ЄС стосуються рішень, ухвалених цим Судом, за вересень, жовтень та листопад 2023 року із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

Огляд практики Суду справедливості ЄС за вересень 2023 року:

Огляд практики Суду справедливості ЄС за жовтень 2023 року:

Огляд практики Суду справедливості ЄС за листопад 2023 року:

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