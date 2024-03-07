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Блокада польського кордону: в ДПСУ назвали найважчі напрямки

11:14, 7 березня 2024
На польсько-українському кордоні в черзі стоять 2300 вантажівок.
Блокада польського кордону: в ДПСУ назвали найважчі напрямки
Джерело фото: ukrinform
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На ранок четверга, 7 березня, на кордоні України та Польщі утворилася надзвичайна ситуація з чергою вантажівок, яка налічує 2300 одиниць. Проблеми з рухом спостерігаються на трьох з шести заблокованих пунктах пропуску – «Краківець», «Ягодин» та «Шегині».

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону. За його словами, ситуація є особливо напруженою через блокування або ускладнення руху вантажівок польськими фермерами.

«Станом на ранок цей показник десь на рівні майже 2300 вантажних транспортних засобів. Це сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажівок. Найбільше - це навпроти пунктів пропуску «Краківець» і «Ягодин», – пояснив він.

Демченко також відзначив, що ситуація ускладнюється через блокування руху для вантажівок у напрямку виїзду з України та в'їзду в Польщу, зокрема на пункті пропуску «Ягодин».

«Також звісно невеликі показники на цьому напрямку в зворотному напрямку в бік України. За минулу добу перетнуло десь 50 вантажівок», –  додав він.

Щодо пункту пропуску «Шегині», ситуація також залишається складною.

«Якщо з п'ятниці по понеділок вони взагалі блокували рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. То з понеділка хоч і пропускають, але ну практично мізерну кількість вантажних транспортних засобів. До прикладу, за минулу добу на в'їзд в Україну через цей пункт пропуску прослідувало 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки, які прийняли суміжна сторона», - додав Демченко.

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