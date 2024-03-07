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  1. В Україні

У Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції: припинено роботу кулінарного цеху

11:32, 7 березня 2024
Від 1 та 4 березня та зареєстровано 5 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію.
У Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції: припинено роботу кулінарного цеху
Джерело фото: iStock
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У Києві п'ятеро осіб захворіли на гостру кишкову інфекцію. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Згідно інформації Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України від 1 та 4 березня та зареєстровано 5 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію.

Як повідомляється, оператором ринку було припинено роботу кулінарного цеху потужності, яка виробляла страви, вживання яких ймовірно викликало спалах. Залишки харчової продукції списали та направили на утилізацію.

Наразі триває епідрозслідування.

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