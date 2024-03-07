Лобове зіткнення на Київщині: судитимуть правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП

Перед судом постане правоохоронець з Білої Церкви, який обганяючи авто, виїхав на зустрічну смугу та скоїв смертельну ДТП.

Джерело фото: ДБР

Після завершення розслідування Державне бюро розслідувань направило до суду справу про ДТП, що сталася в липні 2023 року на Київщині, у результаті якої загинула пасажирка одного з автомобілів.

За інформацією ДБР, 15 липня 2023 року правоохоронець з Білої Церкви, керуючи власним авто, перевищив допустиму швидкість в населеному пункті Кашперівка. Намагаючись здійснити обгін у забороненому місці, він виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ. Хоча правоохоронець спробував уникнути зіткнення, обравши виїзд на узбіччя, водій ЗАЗ також відхилив кермо, що призвело до нещасного випадку.

Унаслідок ДТП пасажирка автомобіля ЗАЗ загинула на місці, а водій отримав середньої тяжкості травми. Експертиза встановила вину обох водіїв у вчиненні правопорушення. Тепер справа передана до суду.

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