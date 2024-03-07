Лобовое столкновение на Киевщине: будут судить правоохранителя, который совершил смертельное ДТП

Перед судом предстанет милиционер из Белой Церкви, который обгоняя авто, выехал на встречную полосу и совершил смертельное ДТП.

Источник фото: ГБР

После завершения расследования Государственное бюро расследований направило в суд дело о ДТП, произошедшем в июле 2023 года на Киевщине, в результате которого погибла пассажирка одного из автомобилей.

По информации ГБР, 15 июля 2023 года правоохранитель из Белой Церкви, управляя собственным авто, превысил допустимую скорость в населенном пункте Кашперовка. Пытаясь совершить обгон в запрещенном месте, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ. Хотя милиционер попытался избежать столкновения, выбрав выезд на обочину, водитель ЗАЗ также отклонил руль, что привело к несчастному случаю.

В результате ДТП пассажирка автомобиля ЗАЗ погибла на месте, а водитель получил травмы средней тяжести. Экспертиза установила вину обоих водителей в совершении правонарушения. Теперь дело передано в суд.

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