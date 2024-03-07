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Рахувати строк у 36 місяців для звільнення з військової служби тих, хто на фронті, і тих, хто виконує завдання у тилу, пропонують по-різному

Є велика різниця, коли особа перебуває на передовій, де тривають активні бойові дії, і коли особа знаходиться при виконанні завдань, але у тилу, тому строк у 36 місяців для звільнення зі служби пропонують рахувати по-різному.

Заявник адресував скаргу «суддям Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (без України)»: Верховний Суд вказав, чи може суд повернути таку скаргу

Якщо в апеляційній скарзі містяться викривлена назва суду, образи суддів та учасників процесу, вона підлягає поверненню, — позиція Верховного Суду.

Питання і у забезпеченні озброєнням, яке мають у своєму арсеналі західні країни, і яке не надають Україні, — Федір Веніславський про те, чому не можна за раз мобілізувати півмільйона українців

Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на початку квітня – Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

  1. У світі

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів для уникнення шатдауну

09:46, 7 березня 2024
Тепер документ має бути ухвалений Сенатом до 8 березня, до півночі, коли закінчується тимчасове фінансування кількох відомств.
Палата представників США схвалила пакет законопроєктів для уникнення шатдауну
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Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила пакет із шести законопроєктів про витрати на $460 млрд. Про це повідомляє The Hill.

Тепер документ має бути ухвалений Сенатом до 8 березня, до півночі, коли закінчується тимчасове фінансування кількох відомств.

Законодавство, яке фінансує безліч програм і відомств до кінця 2024 фінансового року приблизно для чверті фінансування федеральних агентств, пройшло у Палаті представників 339 голосами проти 85, де його підтримали 207 демократів і 132 республіканці.

Пакет передбачає виділення понад 450 мільярдів доларів на фінансування міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлово-комунального господарства та містобудування, юстиції, торгівлі та енергетики.

Лідер більшості Сенату Чак Шумер заявив, що голосування відбудеться цього тижня, щоб Конгрес міг профінансувати відповідні відомства «із запасом часу до п'ятничного дедлайну».

Решта шість законопроєктів про державне фінансування, які фінансують міністерства оборони, внутрішньої безпеки та охорони здоров'я й соціальних служб, мають бути ухвалені 22 березня, і головні розпорядники бюджетних коштів кажуть, що проголосувати за них буде важче через розбіжності між демократами і республіканцями.

Раніше ми писали, коли Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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