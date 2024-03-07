Палата представників США схвалила пакет законопроєктів для уникнення шатдауну

Тепер документ має бути ухвалений Сенатом до 8 березня, до півночі, коли закінчується тимчасове фінансування кількох відомств.

Палата представників Сполучених Штатів Америки схвалила пакет із шести законопроєктів про витрати на $460 млрд. Про це повідомляє The Hill.

Тепер документ має бути ухвалений Сенатом до 8 березня, до півночі, коли закінчується тимчасове фінансування кількох відомств.

Законодавство, яке фінансує безліч програм і відомств до кінця 2024 фінансового року приблизно для чверті фінансування федеральних агентств, пройшло у Палаті представників 339 голосами проти 85, де його підтримали 207 демократів і 132 республіканці.

Пакет передбачає виділення понад 450 мільярдів доларів на фінансування міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлово-комунального господарства та містобудування, юстиції, торгівлі та енергетики.

Лідер більшості Сенату Чак Шумер заявив, що голосування відбудеться цього тижня, щоб Конгрес міг профінансувати відповідні відомства «із запасом часу до п'ятничного дедлайну».

Решта шість законопроєктів про державне фінансування, які фінансують міністерства оборони, внутрішньої безпеки та охорони здоров'я й соціальних служб, мають бути ухвалені 22 березня, і головні розпорядники бюджетних коштів кажуть, що проголосувати за них буде важче через розбіжності між демократами і республіканцями.

Раніше ми писали, коли Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні.

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