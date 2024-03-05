Стало відомо, коли Палата представників США може проголосувати за допомогу Україні

Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США у березні-квітні, — CNN.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрічався із законодавцями в приватному форматі для обговорення нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, також була розглянута підтримка України. А ще обговорювалося питання фінансування безпеки кордону з Мексикою. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що він відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників».

Республіканці, які виступають на підтримку України, намагаються заручитися підтримкою нового двопартійного пакета фінансування, що містить допомогу Україні, Ізраїлю та обмеження на кордоні США з Мексикою.

Видання пише, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо нового плану і не зобовʼязався виносити його на голосування. Він сказав своїм колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

Процес обговорення та ухвалення державного фінансування можуть завершити до середини березня (фінансування держустанов закінчується 22 березня). Опісля прихильники плану серед республіканців вважають, що Джонсон дозволить винести законопроєкт про зовнішню допомогу на голосування.

Однак, зазначає CNN, проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням.

"Зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні", — пише видання.

Раніше ми писали, що у Конгресі представили проект про фінансування уряду США, щоб запобігти шатдауну.

Також відомо, що Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

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