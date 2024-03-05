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Стало известно, когда Палата представителей США может проголосовать за помощь Украине

11:32, 5 марта 2024
Пакет помощи Украине могут быть вынесены на рассмотрение Палаты представителей США в марте-апреле, — CNN.
Стало известно, когда Палата представителей США может проголосовать за помощь Украине
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встречался с законодателями в приватном формате для обсуждения нового двухпартийного пакета внешней помощи, также была рассмотрена поддержка Украины. А еще обсуждался вопрос о финансировании безопасности границы с Мексикой. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что он исключает одобренный Сенатом 13 февраля законопроект, но допускает голосование за «новое предложение, появившееся в Палате представителей».

Республиканцы, выступающие в поддержку Украины, пытаются заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета финансирования, содержащего помощь Украине, Израилю и ограничения на границе США с Мексикой.

Издание пишет, что Джонсон еще не занял позицию по поводу нового плана и не обязался выносить его на голосование. Он сказал своим коллегам, что сначала они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.

Процесс обсуждения и принятия государственного финансирования может быть завершен к середине марта (финансирование госучреждений заканчивается 22 марта). Потом сторонники плана среди республиканцев считают, что Джонсон позволит вынести законопроект о внешней помощи на голосование.

Однако, отмечает CNN, проведение закона через Палату представителей остается очень сложной задачей.

"В настоящее время глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и достичь консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле", — пишет издание.

Ранее мы писали, что в Конгрессе представили проект о финансировании правительства США, чтобы предотвратить шатдаун.

Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

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