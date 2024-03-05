КУС ВС сообщил, в каком случае закрытие уголовного производства в отношении лица не освобождает его от уплаты процессуальных расходов

Обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 46 УК Украины – в связи с примирением виновного с потерпевшим, а уголовное производство в отношении него – закрыто.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду вказав, що нереабілітуючі підстави закриття кримінального провадження означають, що стосовно особи зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак з огляду на певні обставини кримінальне провадження щодо цієї особи виключається.

Зазначена підстава дає суду змогу в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження. У разі згоди особи на завершення кримінального провадження в зазначеній формі, без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов’язані з розслідуванням кримінального провадження, має відшкодувати саме ця особа.

Закриття кримінального провадження стосовно особи з нереабілітуючих підстав і застосування до неї м’якшої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє її від сплати процесуальних витрат, пов’язаних із проведенням судових експертиз.

Постанова ККС ВС від 1 лютого 2024 року у справі № 930/497/23 (провадження № 51-4798км23).

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