Верховный Суд США фактически переложил вопрос дисквалификации Дональда Трампа с президентских выборов на Конгресс, - Politico

«Они сделали это недостаточно четко»: решение Верховного Суда США может повлечь за собой другой кризис, поскольку он фактически переадресовал решение вопроса о возможности дисквалификации Дональда Трампа к парламентариям.

Верховный суд США 4 марта заявил, что он избегал «хаоса», нивелируя попытки на уровне штата исключить Дональда Трампа из голосования. Однако высокий суд, возможно, просто перенес этот хаос в Конгресс. Об этом пишет Politico.

Так, это решение разожгло острую дискуссию среди экспертов по выборам и конституционным исследователям о том, открыл ли суд путь к еще одному кризису после нападения на Капитолий.

Как отмечает издание, проблема в том, что судьи постановили, что полномочия определять, имеет ли Трамп право на следующий президентский срок или его дисквалифицируют как «повстанца», принадлежит Палате представителей и Сената. ВС США назвал этот процесс частью «уникальных полномочий» Палаты представителей и Сената в соответствии с Конституцией.

Пять судей, полностью поддержавших основное мнение суда, указали, что Конгресс примет «законодательство о правоприменении», чтобы решить этот вопрос. Но исследователи говорят, что 13-страничное заключение ВС США оставил место для оппонентов Трампа пойти по другому пути, если он получит большинство голосов избирателей в ноябре этого года. Они могут попытаться дисквалифицировать его 6 января 2025 года, когда Конгресс будет собираться для утверждения (сертификации) победителя выборов 2024 года.

«Такой сценарий был бы чрезвычайным поворотом. В следующий раз демократы могут настаивать на том, что в соответствии с положением о восстании 14-й поправки у них есть конституционные полномочия блокировать Трампа во вступлении в должность из-за его собственных усилий сорвать передачу власти в прошлый раз», - отмечает Politico.

Решение, принятое ВС США, может подпитать этот аргумент — даже если судьи не собирались воспринимать их мнение таким образом.

«Они пытались избежать всего этого. Они пытались воспрепятствовать попыткам дисквалифицировать Трампа после того, как он выиграет», — сказал Нед Фоли, эксперт по конституционному праву из Университета штата Огайо. «Но они сделали это недостаточно четко».

Отсутствие ясности, продолжил он, вызвало дебаты: «Есть ли у Конгресса полномочия рассматривать вопросы дисквалификации в январе?»

В заключении суда этот сценарий прямо не рассматривался. В нем отмечалось, что для того, чтобы федеральные законодатели могли обеспечить соблюдение положения о восстании, они должны были бы установить критерии для дисквалификации. Суд добавил, что Конгресс не принимал никаких законов, обеспечивающих выполнение этого положения с 1870 года.

В настоящее время демократы в Конгрессе, включая двух, работавших в специальном комитете 6 января и пришли к выводу, что Трамп действительно присоединился к восстанию в 2021 году, выразили осторожность и сдержанность.

«На первый взгляд не кажется, что Суд указал жизнеспособный путь для имплементации Главы 3 14-й поправки в отсутствие принятия закона, определяющего процедуры для этого», — сказала конгрессмен Зои Лофгрен в заявлении о решении суда. Но она добавила, что продолжает анализ решения и надеется услышать от экспертов по праву о роли Конгресса.

Конгрессмен Джейми Раскин повторил это мнение, сказав Politico: «Мое первоначальное прочтение этого решения намекает на то, что они говорят, что Конгресс должен действовать… чтобы принять закон, но я в этом не уверен».

Последствия после ноябрьских выборов, говорят эксперты, зависят от политического дискурса после дня выборов. Как указывает издание, любые национальные дебаты относительно того, дисквалифицировать ли Трампа, если он кажется победителем в день выборов, могут спровоцировать «гражданские беспорядки».

Одной из причин, почему судьи, возможно, уклонялись от прямого ограничения Конгресса законодательством по обеспечению соблюдения запрета повстанцев, является то, что Палата представителей и Сенат исторически считались имеющими широкие полномочия разрешать споры, включая вопросы квалификации. В 1870 году бывший офицер Конфедерации Зебулон Вэнс был назначен в Сенат от Северной Каролины, но Сенат отказался принять его из-за его роли в гражданской войне. После амнистии он был избран в Сенат в 1878 году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», большинство из пяти судей – глава ВС США Джон Робертс и судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано – высказали позицию, что штаты не могут устранить ни одного федерального чиновника с голосования, особенно президента, без предварительного принятия закона Конгрессом. По мнению экспертов, которое они высказали в комментариях CNN, это также потребует от Конгресса принять законодательство для обеспечения выполнения Раздела 3 относительно способов, посредством которых федеральное правительство может обеспечить выполнение этого положения, например путем отказа утверждать голоса избирателей в пользу нарушающего кандидата. Раздел 3.

С полным текстом решения ВС США можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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