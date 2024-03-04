Судьи Верховного Суда США по делу Трампа разделились во мнениях относительно полномочий штатов, полный текст решения

5 судей ВС США против 4-х постановили, что штаты также не имеют полномочий применять запрет 14-й поправки, которая говорит, что участвовавшие в «восстании» после присяги лишаются права вновь занимать должности, к любым кандидатам на федеральном уровне.

В то время как Верховный суд США единогласно согласился отменить решение Верховного суда штата Колорадо относительно запрета Дональду Трампу участвовать в праймериз, более узкое большинство – 5 судей против 4-х судей – постановило, что у штатов также нет полномочий применять запрет 14-й поправки , которая говорит, что те, кто принимал участие в «восстании» после присяги придерживаться Конституции США, лишаются права снова занимать должности, в отношении любых кандидатов на федеральном уровне.

Так, большинство из пяти судей – глава ВС США Джон Робертс и судьи Кларенс Томас, Сэмюэль Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано – высказали позицию, что штаты не могут устранить ни одного федерального чиновника из голосования, особенно президента, без предварительного принятия закона Конгрессом .

«Мы заключаем, что штаты могут дисквалифицировать лиц, занимающих или пытающихся занимать государственные должности. Но в соответствии с Конституцией штаты не имеют полномочий применять Раздел 3 14 Поправки относительно федеральных должностей, особенно Президента. Ничто в Конституции не делегирует штатам каких-либо полномочий применять Раздел 3 против должностных лиц федерального уровня и кандидатов», – сказали они.

Но четверо судей считают, что в этом вопросе дело зашло «слишком далеко» и решение Верховного Суда США идет дальше вопросов, поставленных в жалобе. Своим мнением большинство «закрывает двери для других потенциальных средств федерального принуждения. Наша Конституция оставляет некоторые вопросы на усмотрение штатов, а другие возлагает на федеральное правительство», – написали судьи ВС США Соня Сотомайор, Елена Каган и Кеттанджи Браун Джексон. «Мы не можем присоединиться к мнению, которое без надобности решает важные и сложные вопросы».

Итак, трое судей заявили, что они согласны с общим результатом, но они бы вынесли более узкое решение, оставившее открытой возможность для федеральных судов дисквалифицировать Трампа или другого кандидата, обвиненного в участии в восстании.

Судья Эми Кони Барретт в особом мнении заявила, что это дело «не требует от нас рассмотрения сложного вопроса, является ли федеральное законодательство исключительным средством, посредством которого можно обеспечить соблюдение Раздела 3».

Таким образом, мнение большинства судей заключается в том, что штаты не могут применять Главу 3 против каких-либо потенциальных федеральных должностных лиц, а не только в отношении кандидатов в президенты. По мнению экспертов, которое они высказали в комментариях CNN, это также потребует от Конгресса принять законодательство для обеспечения выполнения Раздела 3 относительно способов, посредством которых федеральное правительство может обеспечить выполнение этого положения, например, путем отказа подсчитывать голоса избирателей в пользу нарушающего кандидата. Раздел 3.

Ниже приводим полный текст решения ВС США по делу Дональда Трампа.

Автор: Наталя Мамченко

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