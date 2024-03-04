Судді Верховного Суду США у справі Трампа розділилися у думках стосовно повноважень штатів, повний текст рішення

5 суддів ВС США проти 4-х постановили, що штати також не мають повноважень застосовувати заборону 14-ї поправки, яка говорить, що ті, хто брав участь у «повстанні» після складення присяги позбавляються права знову обіймати посади, щодо будь-яких кандидатів на федеральному рівні.

У той час як Верховний суд США одноголосно погодився скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо стосовно заборони Дональду Трампу брати участь у праймеріз, більш вузька більшість – 5 суддів проти 4-х суддів – постановила, що штати також не мають повноважень застосовувати заборону 14-ї поправки, яка говорить, що ті, хто брав участь у «повстанні» після складення присяги дотримуватися Конституції США, позбавляються права знову обіймати посади, щодо будь-яких кандидатів на федеральному рівні.

Так, більшість із п’яти суддів – голова ВС США Джон Робертс і судді Кларенс Томас, Семюел Аліто, Ніл Горсач і Бретт Кавано – висловили позицію, що штати не можуть усунути жодного федерального посадовця з голосування, особливо президента, без попереднього ухвалення закону Конгресом.

«Ми робимо висновок, що штати можуть дискваліфікувати осіб, які займають або намагаються займати державні посади. Але відповідно до Конституції штати не мають повноважень застосовувати Розділ 3 14-тої Поправки щодо федеральних посад, особливо Президента. Ніщо в Конституції не делегує штатам будь-які повноваження застосовувати Розділ 3 проти посадових осіб федерального рівня та кандидатів», – сказали вони.

Але четверо суддів вважають, що у цьому питанні справа зайшла «занадто далеко» і рішення Верховного Суду США йде далі, аніж питання, поставлені у скарзі. Своєю думкою більшість «закриває двері для інших потенційних засобів федерального примусу. Наша Конституція залишає деякі питання на розсуд штатів, а інші покладає на федеральний уряд», – написали судді ВС США Соня Сотомайор, Олена Каган і Кетанджі Браун Джексон. «Ми не можемо приєднатися до думки, яка без потреби вирішує важливі та складні питання».

Отже, троє суддів заявили, що вони згодні з загальним результатом, але вони б винесли більш вузьке рішення, яке залишило відкритою можливість для федеральних судів дискваліфікувати Трампа або іншого кандидата, звинуваченого в участі в повстанні.

Суддя Емі Коні Барретт в окремій думці заявила, що ця справа «не вимагає від нас розгляду складного питання, чи є федеральне законодавство винятковим засобом, за допомогою якого можна забезпечити дотримання Розділу 3».

Таким чином, думка більшості суддів полягає у тому, що штати не можуть застосовувати Розділ 3 проти будь-яких потенційних федеральних посадових осіб, а не лише щодо кандидатів у президенти. На думку експертів, яку вони висловили у коментарях CNN, це також вимагатиме від Конгресу прийняти законодавство для забезпечення виконання Розділу 3 стосовно способів, за допомогою яких федеральний уряд може забезпечити виконання цього положення, наприклад, шляхом відмови підраховувати голоси виборців на користь кандидата, який порушує Розділ 3.

Нижче наводимо повний текст рішення ВС США у справі Дональда Трампа.

Автор: Наталя Мамченко

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