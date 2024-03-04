НАЗК відзвітувало про виявлення порушень етичних норм та конфліктів інтересів за лютий

НАЗК оприлюднило результати перевірок, зокрема в ГУ ДПС у Львівській області та стосовно заступника керівника Офісу Президента.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у лютому 2024 року активно займалося виявленням та документуванням порушень у сфері етичної поведінки та конфлікту інтересів. За цей період НАЗК склало низку протоколів про адміністративні правопорушення та внесло приписи щодо порушень в законодавстві.

Один із протоколів стосувався тимчасового виконуючого обов’язки заступника начальника слідчого відділу Сумського районного управління поліції за недотримання вимог закону щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Виявлено, що він не ухвалив необхідних заходів при виявленні корупційних правопорушень, що становить порушення чинного законодавства.

Також було зафіксовано порушення в законодавстві стосовно начальника управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області, який приймав рішення без повідомлення про конфлікт інтересів. Його рішення спрямовувалися на користь юридичної особи, керівником якої була його близька особа.

НАЗК також склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника Офісу Президента України, який організував комітет із зважування рішень, у яких взяв участь без повідомлення про конфлікт інтересів. Ці рішення, зокрема, впливали на розрахунки з компаніями, що мали родинні зв’язки з посадовцем.

Крім того, НАЗК внесло припис стосовно міського голови Старокостянтинівська щодо усунення конфлікту інтересів, що виник у результаті укладення шлюбу з підлеглою та подальшого преміювання її, що порушувало вимоги закону щодо запобігання корупції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.