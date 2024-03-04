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  1. В Україні

В Україні запустили вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих російською агресією

19:57, 4 березня 2024
Вебсайт міжнародного Реєстру збитків від рф в Україні почав прийом заяв від громадян.
В Україні запустили вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих російською агресією
Джерело фото: ukrinform
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Офіційний вебсайт міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, розпочав свою роботу. Цей ресурс був створений за резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи щодо створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, від 12 травня 2023 року. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Вебсайт призначений для інформування широкої громадськості про діяльність міжнародного Реєстру збитків. Тут можна знайти інформацію про реєстр, останні новини та події, пов’язані з його роботою. Потенційні заявники також зможуть отримати відповіді на найпоширеніші запитання та дізнатися про процедуру подання заяв на відшкодування збитків.

Вебсайт доступний українською та англійською мовами, а згодом буде доступна й французька версія. Міжнародний Реєстр збитків має місцезнаходження у місті Гаага, Королівство Нідерланди.

Україна разом із іншими державами-учасницями та асоційованими членами Реєстру збитків активно працює над запуском роботи цього механізму. Перші заяви очікується приймати у квітні 2024 року, про що буде додатково повідомлено.

Вебсайт міжнародного Реєстру збитків за посиланням.

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