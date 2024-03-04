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  1. В Украине

В Украине запустили вебсайт международного Реестра убытков, причиненных российской агрессией

19:57, 4 марта 2024
Сайт международного Реестра убытков от рф в Украине начал прием заявлений от граждан.
В Украине запустили вебсайт международного Реестра убытков, причиненных российской агрессией
Источник фото: ukrinform
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Официальный веб-сайт международного Реестра убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины, начал свою работу. Этот ресурс был создан по резолюции Комитета Министров Совета Европы по созданию Расширенного частичного соглашения относительно реестра убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины, от 12 мая 2023 года. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Сайт предназначен для информирования широкой общественности о деятельности международного Реестра убытков. Здесь можно найти информацию о реестре, последние новости и события, связанные с его работой. Потенциальные заявители также смогут получить ответы на самые распространенные вопросы и узнать о процедуре подачи заявлений на возмещение убытков.

Сайт доступен на украинском и английском языках, а впоследствии будет доступна и французская версия. Международный Реестр убытков имеет местонахождение в городе Гаага, Королевство Нидерланды.

Украина вместе с другими государствами-участниками и ассоциированными членами Реестра убытков активно работает над запуском работы этого механизма. Первые заявления ожидается принимать в апреле 2024 года, о чем будет дополнительно сообщено.

Вебсайт международного Реестра убытков по ссылке.

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