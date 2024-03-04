Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ – Герегу заменит Яковец

Зеленский своим указом уволил Дмитрия Герегу и назначил Александра Яковца новым командующим Сил поддержки ВСУ.

Источник фото: АрмияInform

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Яковца командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. В то же время Дмитрий Герега уволен с этой должности.

Соответствующие указы о назначении №141/2024 и увольнении №140/2024 появились на сайте Президента Украины в понедельник, 4 марта.

Ранее Зеленский уволил и назначил нового командующего Сил логистики ВСУ.

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