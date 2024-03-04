АРМА обнаружила недооценку в управлении объектами недвижимого имущества

ООО «СВМ-КОНСАЛТИНГ» вынуждено выплатить рыночную стоимость за арестованное имущество.

Агентство по управлению активами и имуществом АРМА завершило проверку эффективности управления объектами недвижимого имущества, во время которой был осуществлен обзор деятельности общества с ограниченной ответственностью "СВМ-КОНСАЛТИНГ". Результаты проверки показали, что управляющий платил за управление недвижимостью цену, значительно ниже рыночной стоимости аналогичной недвижимости в Киеве.

После проведенной проверки, компания "СВМ-КОНСАЛТИНГ" согласилась платить рыночную стоимость за арестованное имущество, что привело к увеличению суммы поступлений в государственный бюджет более чем на 30%. Теперь управляющие недвижимости арестованного имущества будут платить арендную плату, соответствующую рыночным ценам на аналогичные объекты недвижимости.

Отметим, что стратегическая миссия Национального агентства заключается в эффективном выявлении, розыске и управлении арестованным имуществом, а также обеспечении стабильных и прогнозируемых поступлений в государственную казну в условиях российской агрессии и бюджетного дефицита.

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