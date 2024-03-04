АРМА виявила недооцінку в управлінні об’єктами нерухомого майна

ТОВ «СВМ-КОНСАЛТИНГ» змушене виплатити ринкову вартість за арештоване майно.

Агентство з управління активами та майном АРМА завершило перевірку ефективності управління об’єктами нерухомого майна, під час якої було здійснено огляд діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «СВМ-КОНСАЛТИНГ». Результати перевірки показали, що управитель сплачував за управління нерухомістю ціну, значно нижчу від ринкової вартості аналогічної нерухомості у Києві.

Після проведеної перевірки, компанія «СВМ-КОНСАЛТИНГ» погодилася сплачувати ринкову вартість за арештоване майно, що призвело до збільшення суми надходжень до державного бюджету на понад 30%. Тепер управителі нерухомості арештованого майна будуть сплачувати орендну плату, відповідну ринковим цінам на аналогічні об’єкти нерухомості.

Зазначимо, що стратегічна місія Національного агентства полягає у ефективному виявленні, розшуку та управлінні арештованим майном, а також забезпеченні стабільних та прогнозованих надходжень до державної скарбниці в умовах російської агресії та бюджетного дефіциту.

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