Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ – Герегу замінить Яковець

Зеленський своїм указом звільнив Дмитра Герегу та призначив Олександра Яковця новим командувачем Сил підтримки ЗСУ.

Джерело фото: АрміяInform

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Яковця командувачем Сил підтримки Збройних Сил України. Водночас Дмитра Герегу звільнено з цієї посади.

Відповідні укази про призначення №141/2024 та звільнення №140/2024 з'явилися на сайті Президента України у понеділок, 4 березня.

Раніше Зеленський звільнив та призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ.

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