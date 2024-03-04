Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ – Герегу замінить Яковець

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Яковця командувачем Сил підтримки Збройних Сил України. Водночас Дмитра Герегу звільнено з цієї посади.
Відповідні укази про призначення №141/2024 та звільнення №140/2024 з'явилися на сайті Президента України у понеділок, 4 березня.
Раніше Зеленський звільнив та призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ.
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