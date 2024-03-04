Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи Верховного Суда США по делу Трампа разделились во мнениях относительно полномочий штатов, полный текст решения

5 судей ВС США против 4-х постановили, что штаты также не имеют полномочий применять запрет 14-й поправки, которая говорит, что участвовавшие в «восстании» после присяги лишаются права вновь занимать должности, к любым кандидатам на федеральном уровне.

Государственная судебная администрация подала в суд на Совет судей Украины: что известно

Беспрецедентный в истории судебной власти Украины спор разрешит Верховный Суд.

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную ChatGPT, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами – особое мнение судьи ВС

Сама по себе ссылка на информацию, сгенерированную с помощью технологий ИИ, при отсутствии других обоснованных обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестных процессуальных действиях лица, не может признаваться злоупотреблением процессуальными правами, отметила в особом мнении судья ВС Анна Вронская.

Решение суда как вновь открывшееся обстоятельство для пересмотра другого решения суда, — позиция КАС ВС

Верховный Суд определил, в каких случаях судебное решение может считаться вновь открывшимся обстоятельством в аспекте преюдиционности для пересмотра другого дела.

Верховный Суд: нахождение земельного участка в пределах буферной зоны исторического ареала Львова влияет на необходимость проверки намерений застройки

Верховный Суд рассмотрел дело по иску прокурора относительно правомерности выдачи градостроительных условий и ограничений в аспекте высотности строительства и расстояния от красных линий.

  1. В Украине

НАПК отчиталось о выявлении нарушений этических норм и конфликтов интересов за февраль

20:18, 4 марта 2024
НАПК обнародовало результаты проверок, в частности в ГУ ГНС во Львовской области и в отношении заместителя руководителя Офиса Президента.
НАПК отчиталось о выявлении нарушений этических норм и конфликтов интересов за февраль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в феврале 2024 года активно занималось выявлением и документированием нарушений в сфере этического поведения и конфликта интересов. За этот период НАПК составило ряд протоколов об административных правонарушениях и внесло предписания о нарушениях в законодательстве.

Один из протоколов касался временно исполняющего обязанности заместителя начальника следственного отдела Сумского районного управления полиции за несоблюдение требований закона о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Выявлено, что он не принял необходимых мер при выявлении коррупционных правонарушений, что составляет нарушение действующего законодательства.

Также было зафиксировано нарушение в законодательстве в отношении начальника управления правового обеспечения ГУ ГНС во Львовской области, который принимал решения без уведомления о конфликте интересов. Его решения направлялись в пользу юридического лица, руководителем которого было его близкое лицо.

НАПК также составило протоколы об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины, который организовал комитет по взвешиванию решений, в которых принял участие без уведомления о конфликте интересов. Эти решения, в частности, влияли на расчеты с компаниями, которые имели родственные связи с чиновником.

Кроме того, НАПК внесло предписание в отношении городского головы Староконстантиновска по устранению конфликта интересов, возникшего в результате заключения брака с подчиненной и дальнейшего премирования ее, что нарушало требования закона о предотвращении коррупции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва