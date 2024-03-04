НАПК отчиталось о выявлении нарушений этических норм и конфликтов интересов за февраль

НАПК обнародовало результаты проверок, в частности в ГУ ГНС во Львовской области и в отношении заместителя руководителя Офиса Президента.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в феврале 2024 года активно занималось выявлением и документированием нарушений в сфере этического поведения и конфликта интересов. За этот период НАПК составило ряд протоколов об административных правонарушениях и внесло предписания о нарушениях в законодательстве.

Один из протоколов касался временно исполняющего обязанности заместителя начальника следственного отдела Сумского районного управления полиции за несоблюдение требований закона о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Выявлено, что он не принял необходимых мер при выявлении коррупционных правонарушений, что составляет нарушение действующего законодательства.

Также было зафиксировано нарушение в законодательстве в отношении начальника управления правового обеспечения ГУ ГНС во Львовской области, который принимал решения без уведомления о конфликте интересов. Его решения направлялись в пользу юридического лица, руководителем которого было его близкое лицо.

НАПК также составило протоколы об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины, который организовал комитет по взвешиванию решений, в которых принял участие без уведомления о конфликте интересов. Эти решения, в частности, влияли на расчеты с компаниями, которые имели родственные связи с чиновником.

Кроме того, НАПК внесло предписание в отношении городского головы Староконстантиновска по устранению конфликта интересов, возникшего в результате заключения брака с подчиненной и дальнейшего премирования ее, что нарушало требования закона о предотвращении коррупции.

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