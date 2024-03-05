Верховний Суд США фактично переклав питання щодо дискваліфікації Дональда Трампа з президентських виборів на Конгрес, - Politico

«Вони зробили це недостатньо чітко»: рішення Верховного Суду США може спричинити іншу кризу, оскільки він фактично переадресував вирішення питання про можливість дискваліфікації Дональда Трампа до парламентарів.

Верховний суд США 4 березня заявив, що він уникав «хаосу», нівелюючи спроби на рівні штату виключити Дональда Трампа з голосування. Натомість високий суд, можливо, просто переніс цей хаос до Конгресу. Про це зазначає Politico.

Так, це рішення розпалило гостру дискусію серед експертів з питань виборів і конституційних дослідників про те, чи відкрив суд шлях до ще однієї кризи після нападу на Капітолій.

Як зазначає видання, проблема у тому, що судді постановили, що повноваження визначати, чи має Трамп право на наступний президентський термін — або його дискваліфікують як «повстанця» — належить Палаті представників і Сенату. ВС США назвав цей процес частиною «унікальних повноважень» Палати представників і Сенату відповідно до Конституції.

П’ять суддів, які повністю підтримали основну думку суду, вказали, що Конгрес прийме «законодавство про правозастосування», щоб вирішити це питання. Але дослідники кажуть, що 13-сторінковий висновок ВС США залишив місце для опонентів Трампа піти іншим шляхом, якщо він отримає більшість голосів виборців у листопаді цього року. Так, вони можуть спробувати дискваліфікувати його 6 січня 2025 року, коли Конгрес збиратиметься для затвердження (сертифікації) переможця виборів 2024 року.

«Такий сценарій був би надзвичайним поворотом. Наступного разу демократи можуть наполягати на тому, що відповідно до положення про повстання 14-ї поправки вони мають конституційні повноваження блокувати Трампа в вступі на посаду через його власні зусилля зірвати передачу влади минулого разу», - зазначає Politico.

Рішення, прийняте ВС США, може підживити цей аргумент — навіть якщо судді не мали наміру, щоб їхню думку сприймали таким чином.

«Вони намагалися уникнути всього цього. Вони намагалися перешкодити спробам дискваліфікувати Трампа після того, як він виграє», — сказав Нед Фолі, експерт з конституційного права з Університету штату Огайо. «Але вони зробили це недостатньо чітко».

Відсутність ясності, продовжив він, викликала дебати: «Чи є в Конгресу повноваження розглядати питання дискваліфікації у січні?»

У висновку суду цей сценарій прямо не розглядався. У ньому наголошувалося, що для того, щоб федеральні законодавці могли забезпечити дотримання положення про повстання, вони повинні були б встановити критерії для дискваліфікації. Суд додав, що Конгрес не ухвалював жодних законів, які б забезпечували виконання цього положення з 1870 року.

Наразі демократи в Конгресі — включно з двома, які працювали в спеціальному комітеті 6 січня і дійшли висновку, що Трамп справді приєднався до повстання у 2021 році — висловили обережність і стриманість.

«На перший погляд не здається, що Суд вказав життєздатний шлях для імплементації Розділу 3 14-ї поправки за відсутності прийняття закону, який визначає процедури для цього», — сказала конгресмен Зої Лофгрен у заяві щодо рішення суду. Але вона додала, що продовжує аналіз рішення та сподівається почути від експертів з права про роль Конгресу.

Конгресмен Джеймі Раскін повторив цю думку, сказавши Politico: «Моє початкове прочитання цього рішення натякає на те, що вони кажуть, що Конгрес повинен діяти… щоб прийняти закон, але я в цьому не впевнений».

Наслідки після листопадових виборів, кажуть експерти, залежатимуть від політичного дискурсу після дня виборів. Як вказує видання, будь-які національні дебати щодо того, чи дискваліфікувати Трампа, якщо він здається переможцем у день виборів, можуть спровокувати «громадянські заворушення».

Однією з причин, чому судді, можливо, ухилялися від прямого обмеження Конгресу законодавством щодо забезпечення дотримання заборони повстанців, є те, що Палата представників і Сенат історично вважалися такими, що мають широкі повноваження вирішувати суперечки, включаючи питання щодо кваліфікації. У 1870 році колишній офіцер Конфедерації Зебулон Венс був призначений до Сенату від Північної Кароліни, але Сенат відмовився прийняти його через його роль у громадянській війні. Після амністії він був обраний до Сенату в 1878 році.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», більшість із п’яти суддів – голова ВС США Джон Робертс і судді Кларенс Томас, Семюел Аліто, Ніл Горсач і Бретт Кавано – висловили позицію, що штати не можуть усунути жодного федерального посадовця з голосування, особливо президента, без попереднього ухвалення закону Конгресом. На думку експертів, яку вони висловили у коментарях CNN, це також вимагатиме від Конгресу прийняти законодавство для забезпечення виконання Розділу 3 стосовно способів, за допомогою яких федеральний уряд може забезпечити виконання цього положення, наприклад, шляхом відмови затверджувати голоси виборців на користь кандидата, який порушує Розділ 3.

З повним текстом рішення ВС США можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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