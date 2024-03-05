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ККС ВС повідомив, у якому випадку закриття кримінального провадження щодо особи не звільняє її від сплати процесуальних витрат

11:27, 5 березня 2024
Верховний Суд висловився щодо процесуальних витрат під час закриття провадження у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 46 КК України.
ККС ВС повідомив, у якому випадку закриття кримінального провадження щодо особи не звільняє її від сплати процесуальних витрат
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Обвинуваченого було звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України – у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, а кримінальне провадження щодо нього – закрито.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду вказав, що нереабілітуючі підстави закриття кримінального провадження означають, що стосовно особи зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак з огляду на певні обставини кримінальне провадження щодо цієї особи виключається.

Зазначена підстава дає суду змогу в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження. У разі згоди особи на завершення кримінального провадження в зазначеній формі, без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов’язані з розслідуванням кримінального провадження, має відшкодувати саме ця особа.

Закриття кримінального провадження стосовно особи з нереабілітуючих підстав і застосування до неї м’якшої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє її від сплати процесуальних витрат, пов’язаних із проведенням судових експертиз.

Постанова ККС ВС від 1 лютого 2024 року у справі № 930/497/23 (провадження № 51-4798км23).

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