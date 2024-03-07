В Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: прекращена работа кулинарного цеха

От 1 и 4 марта и зарегистрировано 5 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией.

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В Киеве пять человек заболели острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Согласно информации Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины от 1 и 4 марта и зарегистрировано 5 случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией.

Как сообщается, оператором рынка была прекращена работа кулинарного цеха мощности, которая производила блюда, употребление которых, вероятно, вызвало вспышку. Остатки пищевой продукции списали и направили на утилизацию.

В настоящее время продолжается эпиподследование.

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