Блокада польской границы: в ГПСУ назвали самые тяжелые направления

На польско-украинской границе в очереди стоят 2300 грузовиков.

Источник фото: ukrinform

На утро четверга, 7 марта, на границе Украины и Польши образовалась чрезвычайная ситуация с очередью грузовиков, которая насчитывает 2300 единиц. Проблемы с движением наблюдаются на трех из шести заблокированных пунктах пропуска - "Краковец", "Ягодин" и "Шегини".

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона. По его словам, ситуация особенно напряженная из-за блокирования или осложнения движения грузовиков польскими фермерами.

"По состоянию на утро этот показатель где-то на уровне почти 2300 грузовых транспортных средств. Это совокупно на всех шести направлениях, где польские фермеры продолжают блокировать или усложнять движение для проезда грузовиков. Больше всего - это напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", - пояснил он.

Демченко также отметил, что ситуация осложняется из-за блокирования движения для грузовиков в направлении выезда из Украины и въезда в Польшу, в частности на пункте пропуска "Ягодин".

"Также конечно небольшие показатели на этом направлении в обратном направлении в сторону Украины. За минувшие сутки пересекло где-то 50 грузовиков", - добавил он.

Относительно пункта пропуска "Шегини", ситуация также остается сложной.

"Если с пятницы по понедельник они вообще блокировали движение для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. То с понедельника хоть и пропускают, но ну практически мизерное количество грузовых транспортных средств. К примеру, за минувшие сутки на въезд в Украину через этот пункт пропуска проследовало 20 грузовиков, а в сторону Польши только 3 грузовика, которые приняли смежная сторона", - добавил Демченко.

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