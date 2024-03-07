Практика судов

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В Кабмин подали петицию о создании в Украине зоополиции для эффективного расследования дел об издевательствах над животными

Ответственность за жестокое обращение с животными осталась только на бумаге, а у полиции масса других дел – поэтому необходимо создать отдельное подразделение, которое будет специализироваться на преступлениях против животных.

Считать срок в 36 месяцев для увольнения с военной службы тех, кто на фронте, и тех, кто выполняет задания в тылу, предлагают по-разному

Есть большая разница, когда лицо находится на передовой, где продолжаются активные боевые действия, и когда лицо находится при выполнении задач, но в тылу, поэтому срок в 36 месяцев для увольнения со службы предлагают считать по-разному.

Заявитель адресовал жалобу «судьям Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (без Украины)»: Верховный Суд указал, может ли суд вернуть такую жалобу

Если в апелляционной жалобе содержатся искаженное название суда, оскорбления судей и участников процесса, она подлежит возврату, — позиция Верховного Суда.

Вопрос и в обеспечении вооружением, которое имеют в своем арсенале западные страны, и которое не предоставляют Украине, — Федор Вениславский о том, почему нельзя сейчас мобилизовать полмиллиона украинцев

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации в начале апреля – Федор Вениславский акцентировал, что вопрос не только в живой силе, но и в задержке военной помощи от западных партнеров.

Кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей стало меньше: первый этап конкурса даже не завершился

Глава Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко добровольно прекратил участие в конкурсе

  1. Судебная практика

Верховный Суд опубликовал три обзора практики Суда справедливости ЕС

10:37, 7 марта 2024
Обзоры практики Суда справедливости ЕС касаются решений, принятых этим Судом, за сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.
Верховный Суд опубликовал три обзора практики Суда справедливости ЕС
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Верховный Суд в целях расширения знаний о праве Европейского Союза опубликовал, в частности, практику Суда справедливости Европейского Союза.

Обзоры практики Суда справедливости ЕС касаются решений, принятых этим Судом, за сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

Обзор практики Суда справедливости ЕС за сентябрь 2023:

Обзор практики Суда справедливости ЕС за октябрь 2023:

Обзор практики Суда справедливости ЕС за ноябрь 2023:

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