Верховный Суд опубликовал три обзора практики Суда справедливости ЕС

Обзоры практики Суда справедливости ЕС касаются решений, принятых этим Судом, за сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

Верховный Суд в целях расширения знаний о праве Европейского Союза опубликовал, в частности, практику Суда справедливости Европейского Союза.

Обзоры практики Суда справедливости ЕС касаются решений, принятых этим Судом, за сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года с указанием описаний ключевых обстоятельств дел и обоснования Суда.

Обзор практики Суда справедливости ЕС за сентябрь 2023:

Обзор практики Суда справедливости ЕС за октябрь 2023:

Обзор практики Суда справедливости ЕС за ноябрь 2023:

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