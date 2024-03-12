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  1. В Украине

Военная контрразведка СБУ предотвратила попытку отравления командования ВСУ на Запорожье

11:48, 12 марта 2024
Агент фсб пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области, пишут в СБУ,
Военная контрразведка СБУ предотвратила попытку отравления командования ВСУ на Запорожье
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Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. Как сообщили в СБУ, в результате спецоперации задержан агент фсб, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области.

«Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ», – рассказали в Службе безопасности.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили связь мужчины с российской спецслужбой и «пошагово» задокументировали его подрывную деятельность против Украины. Как отметили в СБУ, это позволило провести комплекс мер для обеспечения украинских защитников, а также задержать агента фсб на этапе его подготовки к осуществлению диверсии.

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что мужчина выполнял еще одну задачу – разведывал для фсб места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, которые проживают на временно оккупированной части территории Луганщины.

Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму в местную российкую пыточную.

Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.

Дальнейшая коммуникация между мужчиной и его российским «куратором» проходила через анонимный чат в мессенджере, пишут в Службе безопасности.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, который использовал для общения с оккупантами.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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