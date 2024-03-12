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Чиновника КП «Плесо» подозревают в растрате 330 тысяч гривен

12:24, 12 марта 2024
Чиновника КП «Плесо» подозревают в убытках на более 330 тысяч гривен за невыполненные работы в Деснянском районе.
Чиновника КП «Плесо» подозревают в растрате 330 тысяч гривен
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Должностному лицу КП "Плесо" в Киеве сообщено о подозрении в причинении ущерба городскому бюджету в размере более 330 тысяч гривен. По данным полиции Киева и столичной прокуратуры, чиновник согласовал оплату работ, которые фактически не были выполнены.

Следователи Деснянского управления полиции выявили факт служебной халатности чиновника, который разрешил оплату за невыполненные работы по благоустройству территории в Деснянском районе. Согласно проведенному расследованию, подрядчик, который должен был выполнить капитальный ремонт одного из озер, фактически не осуществил работ и получил более 330 тысяч гривен из городского бюджета.

65-летнему чиновнику предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает возможное лишение свободы на срок до пяти лет.

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