«Усім би так розпадатися»: Давид Арахамія прокоментував інформацію про розпад монобільшості у Раді

Давид Арахамія спростував чутки про розпад монобільшості в парламенті.

У середу, 20 березня, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія спростував чутки про розпад монобільшості у Верховній Раді.

Він зазначив, що з 2019 року регулярно «ми дізнаємося, що монобільшості не існує».

«За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів з моменту проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Усім би так розпадатися», - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що фракція «Слуга народу» близька до остаточної дезорганізації, оскільки кілька десятків нардепів «СН» виявили бажання скласти мандати.

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