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Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Солом’янський районний суд Києва «втратив» за місяць вже трьох суддів

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Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Гроші в обмін на реформи: Денис Шмигаль передав Урсулі фон дер Ляєн План Ukraine Facility, але Кабмін його досі не опублікував

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  1. В Україні

«Усім би так розпадатися»: Давид Арахамія прокоментував інформацію про розпад монобільшості у Раді

16:46, 20 березня 2024
Давид Арахамія спростував чутки про розпад монобільшості в парламенті.
«Усім би так розпадатися»: Давид Арахамія прокоментував інформацію про розпад монобільшості у Раді
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У середу, 20 березня, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія спростував чутки про розпад монобільшості у Верховній Раді.

Він зазначив, що з 2019 року регулярно «ми дізнаємося, що монобільшості не існує».

«За цей час ми провели реформи, на які у ВР не було голосів з моменту проголошення незалежності, і забезпечили законодавчу базу для отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Усім би так розпадатися», - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що фракція «Слуга народу» близька до остаточної дезорганізації, оскільки кілька десятків нардепів «СН» виявили бажання скласти мандати.

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