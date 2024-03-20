«Всем бы так распадаться»: Давид Арахамия прокомментировал информацию о распаде монобольшинства в Раде

Давид Арахамия опроверг слухи о распаде монобольшинства в парламенте

В среду, 20 марта, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опроверг слухи о распаде монобольшинства в Верховной Раде.

Он отметил, что с 2019 года регулярно «узнаем, что монобольшинства не существует».

«За это время мы провели реформы, на которые у ВР не было голосов с момента провозглашения независимости, и обеспечили законодательную базу для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Всем бы так распадаться», – заявил Арахамия.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что фракция «Слуга народа» близка к окончательной дезорганизации, так как несколько десятков нардепов «СН» выразили желание сложить мандаты.

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