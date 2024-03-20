Мать убитой в Германии украинки нашли мертвой: появились новые подробности трагедии

Тело 51-летней украинки обнаружили в озере.

Фото: Bild

Как известно, в немецком Хоккенхайме нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий. Дочь погибшей нашли только чуть позже.

По данным издания Bild, в озере близ села Бад-Мингольсхайм правоохранители обнаружили тело 51-летней Манрины Стеценко, которая является бабушкой ребенка.

Отмечается, что ранее женщину объявили пропавшей без вести. «Теперь тело Стеценко обнаружили в озере близ села Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, ее тоже убили», - добавили журналисты.

В издании добавляют, что подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они совершили убийство матери и бабушки девочки, чтобы завладеть ребенком.

Ранее сообщалось, что похитить ребенка и убить ее 27-летнюю мать могла пара из россии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.