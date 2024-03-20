В Украине заработала Единая ветеранская линия: с какими вопросами можно обращаться

Она будет работать для консультации ветеранам, членам их семей и семьям погибших военных.

В Украине запустили телефонную «Единую ветеранскую линию», которая направлена на помощь украинским защитникам и защитницам, а также их семьям. Соответствующую инициативу наработало украинское Министерство по делам ветеранов совместно с Обществом Красного Креста Украины.

По телефону 0 800 505 217 квалифицированные специалисты предоставят консультацию по неотложным вопросам ветеранам и ветеранкам, членам их семей, а также семьям павших военных.

Работает Единая ветеранская линия ежедневно с 08:00 до 20:00 в тестовом режиме.

Позвонить можно со следующими запросами:

потребность в психологической помощи и поддержке;

получение социальных льгот участникам боевых действий и семьям погибших, а также людям, которые приобрели инвалидность в результате войны;

получение денежной помощи и компенсации;

проблемы с жильем;

вопросы в области медицины, касающиеся лечения и реабилитации, а также подтверждение факта получения ранения.

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