В Україні запрацювала Єдина ветеранська лінія: з якими питаннями можна звертатися

В Україні запустили телефонну «Єдину ветеранську лінію», яка має на меті допомагати українським захисникам і захисницям, а також їхнім родинам. Відповідну ініціативу напрацювало українське Міністерство у справах ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих військових.

Працює «Єдина ветеранська лінія» щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

Зателефонувати можна із такими запитами:

потреба у психологічній допомозі та підтримці;

отримання соціальних пільг учасникам бойових дій та родинам загиблих, а також людям, які набули інвалідність внаслідок війни;

отримання грошової допомоги та компенсації;

проблеми з житлом;

питання у сфері медицини, що стосуються лікування та реабілітації, а також підтвердження факту отримання поранення.

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