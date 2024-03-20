Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

НАЗК припинить адмініструвати Реєстр компаній-спонсорів війни

Кабмін вирішив, що НАЗК буде переадресовувати користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на веб-сайт РНБО.

У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Солом’янський районний суд Києва «втратив» за місяць вже трьох суддів

Судді звільнилися у відставку та за власним бажанням.

Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

  1. В Україні

В Україні запрацювала Єдина ветеранська лінія: з якими питаннями можна звертатися

20:20, 20 березня 2024
Вона працюватиме для консультації ветеранам, членам їх сімей, та родинам загиблих військових.
В Україні запрацювала Єдина ветеранська лінія: з якими питаннями можна звертатися
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запустили телефонну «Єдину ветеранську лінію», яка має на меті допомагати українським захисникам і захисницям, а також їхнім родинам. Відповідну ініціативу напрацювало українське Міністерство у справах ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України.

За телефоном 0 800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих військових.

Працює «Єдина ветеранська лінія» щодня з 08:00 до 20:00 у тестовому режимі.

Зателефонувати можна із такими запитами:

  • потреба у психологічній допомозі та підтримці;
  • отримання соціальних пільг учасникам бойових дій та родинам загиблих, а також людям, які набули інвалідність внаслідок війни;
  • отримання грошової допомоги та компенсації;
  • проблеми з житлом;
  • питання у сфері медицини, що стосуються лікування та реабілітації, а також підтвердження факту отримання поранення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Мінаєва
    Катерина Мінаєва
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Оксененко
    Олег Оксененко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ганна Панова
    Ганна Панова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Віра Файчак
    Віра Файчак
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Драчук
    Тетяна Драчук
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду