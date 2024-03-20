В пункте пропуска «Медика – Шегини» митингующие заблокировали движение любого транспорта

Протестующие полностью перекрыли движение транспорта через пункт пропуска «Медика – Шегини».

На границе в пункте пропуска «Медика – Шегини» приостановится движение всех категорий транспорта. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там отметили, что ориентировочно к 20:00 будет полностью приостановлен пропуск грузовиков и автобусов.

В то же время, не будут пропускать и легковые автомобили. Однако для данной категории транспорта на смежной стороне есть возможность объезда митингующих, подчеркнули в ГПСУ.

Ранее стало известно, что польские фермеры готовят масштабные протесты в 400 местах страны.

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