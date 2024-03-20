Мати вбитої в Німеччині українки знайшли мертвою: з’явились нові подробиці трагедії

Тіло 51-річної українки знайшли в озері.

Фото: Bild

Як відомо, у німецькому Гоккенгаймі знайшли мертвою 27-річну біженка з України. Тіло дівчини зі слідами насильства на березі Рейну виявив випадковий перехожий. Доньку загиблої знайшли тільки трохи згодом.

За даним видання Bild, в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм правоохоронці знайшли тіло 51-річної Манрини Стеценко, яка є бабусею дитини.

Зазначається, що раніше жінку оголосили зниклою безвісти. «Тепер тіло Стеценко виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм. Як повідомила поліція, її також вбили», - додали журналісти.

У виданні додають, що підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка і 44-річний німець. За версією слідства, вони вчинили вбивство матері і бабусі дівчинки, щоб заволодіти дитиною.

Раніше повідомлялося, що викрасти дитину та вбити її 27-річну матір могла пара з росії.

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