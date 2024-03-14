У Німеччині вбили українську біженку, а її 5-тижнева донька і мати зникли безвісти – ЗМІ

Загибла українка раніше вважалась зниклою безвісти.

У німецькому Гоккенгаймі була знайдена мертвою 27-річна біженку з України на імʼя Рита. Тіло дівчини, яку раніше вважали зниклою безвісти, зі слідами насильства на березі Рейну виявив випадковий перехожий, передає газета Bild.

Видання зазначає, що донька загиблої, якій лише 5 тижнів, та її 51-річна мати Марина Стеценко безслідно зникли. Їхніми пошуками наразі займаються 60 правоохоронців.

Відомо, що раніше всіх трьох українок розмістили в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.

Правоохоронні органи зазначають що матір загиблої вважають головним свідком у справі про смерть її дочки та у справі про зникнення дитини.

Раніше ми писали, у Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг згодом помер у реанімації. Пізніше стало відомо про затримання нападника.

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