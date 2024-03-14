В Германии убили украинскую беженку, а ее 5-недельная дочь и мать пропали без вести — СМИ

Погибшая украинка раньше считалась пропавшей без вести.

В немецком Хоккенхайме была найдена мертвой 27-летняя беженка из Украины по имени Рита. Тело девушки, ранее считавшейся пропавшей без вести, со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий, передает газета Bild.

Издание отмечает, что дочь погибшей, которой всего 5 недель, и ее 51-летняя мать Марина Стеценко, бесследно исчезли. Их поисками занимаются 60 правоохранителей.

Известно, что раньше всех трех украинок разместили в доме беженцев в районе Рейн-Неккар.

Правоохранительные органы отмечают, что мать погибшей считают главным свидетелем по делу о смерти ее дочери и по делу об исчезновении ребенка.

Ранее мы писали, что в Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины, его друг умер в реанимацию. Позже стало известно о задержании нападавшего.

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