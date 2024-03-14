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Блокада границы: проезд грузовиков в Польшу возможен только через пункт пропуска «Краковец», – ГПСУ

11:29, 14 марта 2024
В настоящее время продолжаются блокирование пяти направлений на границе с Польшей, а именно «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Руська» и «Шегини».
Блокада границы: проезд грузовиков в Польшу возможен только через пункт пропуска «Краковец», – ГПСУ
Фото: Getty Images
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Движение грузовиков на границе с Польшей осуществляется только на пункте пропуска «Краковец». Остальные пять направлений остаются заблокированными. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В настоящее время продолжаются блокирование пяти направлений на границе с Польшей, а именно «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Руська» и «Шегини». Движение грузовиков происходит только через пункт пропуска Краковец.

Кроме того, Демченко отметил, что польские протестующие на заблокированных пунктах пропуска позволяют проехать некоторому количеству грузовиков, например, через «Шегини» за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.

Он добавил, что в очередях на территории Польши находится около 1050 грузовиков.

В то же время в разблокированном пропускном пункте «Краковец» проезд ожидает около 500 грузовых авто. В то же время со стороны Украины в направлении Польши движение грузовиков на пяти направлениях полностью заблокировано.

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