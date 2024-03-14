Гранатой угрожал бывший сожительнице: суд отправил мужчину на 5 лет за решетку

Мужчина приобрел гранаты и угрожал убийством, за что был наказан лишением свободы.

Мужчина, который незаконно хранил гранаты и угрожал ими бывшей сожительнице, проведет 5 лет за решеткой. Об этом сообщает Новогород-Волынский горрайонный суд Житомирской области.

Из материалов обвинительного акта известно, что мужчина приобрел два корпуса ручных гранат и подрыватель, который при конструктивном сочетании с любым из данных корпусов образует боевой припас в виде оборонительной осколочной ручной гранаты.

По информации Новогород-Волынского горрайоного суда Житомирской области, в дальнейшем гражданин, взяв вышеупомянутую гранату, пришел к месту жительства своей бывшей сожительницы, которая находилась там вместе со своим несовершеннолетним сыном, и, достав гранату из кармана, вытащил чеку и начал высказывать угрозы женщине. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции, а граната, которую он носил без предусмотренного законом разрешения, была изъята.

Действия мужчины квалифицированы в соответствии с частью 1 статьи 129 Уголовного кодекса Украины, как угроза убийством при наличии реальных оснований опасаться осуществления этой угрозы, и в соответствии с частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, как ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что депутаты предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях.

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