Гранатою погрожував колишній співмешканці: суд відправив чоловіка на 5 років за ґрати

Чоловік придбав гранати та погрожував вбивством, за що був покараний позбавленням волі.

Чоловік, який незаконно зберігав гранати та погрожував ними колишній співмешканці, проведе 5 років за ґратами. Про це повідомляє Новогорад-Волинський міськрайооний суд Житомирської області.

З матеріалів обвинувального акта відомо, що чоловік придбав два корпуси оборонних осколкових ручних гранат та підривач, який при конструктивному поєднанні з будь-яким із даних корпусів утворює бойовий припас у вигляді оборонної осколкової ручної гранати.

За інформацією Новогорад-Волинського міськрайооного суду Житомирської області, в подальшому громадянин, взявши вищезазначену гранату, прийшов до місця проживання своєї колишньої співмешканки, яка перебувала там разом зі своїм неповнолітнім сином, та, діставши гранату з кишені, витягнув чеку і почав висловлювати погрози щодо вбивства жінки. Згодом він був затриманий працівниками поліції, а гранату, яку він носив без передбаченого законом дозволу, було вилучено.

Дії чоловіка кваліфіковано відповідно до частини 1 статті 129 Кримінального кодексу України, як погроза вбивством за наявності реальних підстав побоюватися здійснення цієї погрози, та відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, як носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Суд призначив чоловіку покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що депутати пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах.

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