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Нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах

Депутати пропонують декриміналізувати незаконне виготовлення, переробку зброї або її фальсифікацію, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

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Нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах

09:00, 13 березня 2024
Депутати пропонують декриміналізувати незаконне виготовлення, переробку зброї або її фальсифікацію, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
Нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах
Фото: Нацполіція
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За незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв скасують кримінальну відповідальність. Відповідний стан речей пропонують закріпити у законодавчому полі народні депутати, які подали 11 березня законопроект 11073 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Так, народні депутати пропонують взагалі виключити з Кримінального кодексу статтю 263-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення, переробку вогнепальної зброї, фальсифікацію, незаконне видалення чи зміну її маркування, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Також ці депутати пропонують виключити з КК статтю 263, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зокрема, ця стаття передбачає відповідальність за зберігання, придбання, передачу чи збут бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Разом з тим, слід нагадати, що і за чинною ст. 263 КК наразі не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Натомість автори законопроекту пропонують внести зміни до статті 190 КпАП «Порушення громадянами порядку придбання, носіння, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної, пневматичної зброї, вибухових пристроїв та речовин».

Так, за придбання, носіння, зберігання, передачу іншим особам або продаж вогнепальної, холодної, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, вибухових пристроїв та речовин без відповідного документа дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом, пропонується накладати штраф 850 до 2550 грн з конфіскацією зброї або без такої.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати від фракції «Голос» Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин, Наталія Піпа, депутати від «Слуги народу» Богдан Яременко, Сергій Швець, Марія Мезенцева та інші.

Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини повідомляла, що днями від лікарів стало відомо про чоловіка, якого доставили до них з мінно-вибуховою травмою. Працівники поліції перевірили місце проживання вказаної особи на Білоцерківщині та виявили велику кількість боєприпасів. Під час обшуку домоволодіння поліцейські вилучили 7 осколкових гранат, 13 підривачів, 6 реактивних двигунів від пострілу «РПГ», понад 4,7 тисячі патронів, металеві тіски, артилерійський постріл, мінометну міну та корпус артилерійського снаряду.

Також, як повідомляли ЗМІ, у грудні 2023 року суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання офіцеру ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного Геннадію Частякову. Нагадаємо, що Геннадій Частяков загинув 6 листопада 2023 року внаслідок вибуху гранати у себе вдома. 

Крім того, нагадаємо, що наразі законодавство передбачає кримінальну відповідальність за крадіжку на 1000 грн під час воєнного стану – від 5 років позбавлення волі.

Автор: Наталя Мамченко

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