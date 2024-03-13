Інформацію про розмір заробітної плати працівників апаратів судів розмістять на сайтах судів

У ДСА хочуть оприлюднити інформацію про середній розмір заробітної плати та розмір стимулюючих виплат в кожному суді.

Виконуючий обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура 8 березня 2024 року підписав наказ, згідно з яким буде забезпечено «вільний доступ до інформації про заробітну плату».

Згідно з наказом, ТУ ДСА, апеляційні загальні, апеляційні господарські, апеляційні адміністративні, місцеві господарські і окружні адміністративні суди, мають визначити відповідальних виконавців за забезпечення оприлюднення на веб-сайтах судів інформації про середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат працівників апаратів судів.

Також буде необхідно забезпечити до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, оприлюднення інформації про середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат працівників апаратів судів (із зазначенням посад, але без імен та прізвищ) на підставі звітності про фактичні видатки на оплату праці на офіційних веб-сайтах за формою, визначеною у додатку до наказу.

З повним текстом наказу в. о. голови ДСА та відповідним додатком, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.