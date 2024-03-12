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  1. В Україні

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС, — Денис Шмигаль

20:16, 12 березня 2024
Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Європейському Союзі.
Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС, — Денис Шмигаль
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У вівторок, 12 березня, Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу! Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС», - повідомив прем'єр.

Він зауважив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Європейському Союзі.

«Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Пріоритет нашого Уряду - зробити так, аби це сталося якнайшвидше», - додав Шмигаль.

Раніше у ЄС повідомили, коли підготують проект переговорної рамки для України.

А Руслан Стефанчук заявив, що парламентарі вперше будуть долучені до всіх сфер формування переговорної рамки.

Додамо, Ольга Стефанішина зазначила, що Україна завершила виконання умов Єврокомісії для затвердження переговорної рамки.

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