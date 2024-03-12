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Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС, — Денис Шмыгаль

20:16, 12 марта 2024
Украина стала еще на шаг ближе к старту переговоров и членству в Европейском Союзе.
Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС, — Денис Шмыгаль
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Во вторник, 12 марта, Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз! Соответствующие предложения представлены Совету ЕС», – сообщил премьер.

Он отметил, что Украина стала еще на шаг ближе к старту переговоров и членству в Европейском Союзе.

«Этот шаг – свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства - сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее», - добавил Шмыгаль.

Ранее в ЕС сообщили, когда подготовят проект переговорной рамки для Украины.

А Руслан Стефанчук заявил, что парламентарии будут вовлечены во все сферы формирования переговорной рамки.

Добавим, Ольга Стефанишина отметила, что Украина завершила выполнение условий Еврокомиссии для утверждения переговорной рамки.

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