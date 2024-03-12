США объявили о пакете военной помощи для Украины на $300 млн

Он включает в себя ракеты для HIMARS, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 миллионов. Об этом сообщил представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге.

Это первый пакет военной помощи Украине от США с декабря прошлого года.

По словам Салливана, новый пакет военной помощи Украине, среди прочего, будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS в HIMARS.

В то же время в Белом доме обратились в Конгресс США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что "время идет" и помощь Украине нужна прямо сейчас.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине, который может составить $400 миллионов.

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