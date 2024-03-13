Флаг и герб из ОАС Киева передадут в Киевский окружной административный суд

ГСА продолжает передавать имущество ликвидированного ОАС города Киева в другие суды.

Исполняющий обязанности главы Государственной судебной администрации Максим Пампура 8 марта подписал очередной приказ о передаче имущества ликвидированного в декабре 2022 года Окружного административного суда города Киева.

На этот раз ГСА решило передать в Киевский окружной административный суд:

государственную символику, верхушка «Тризуб» – 10 единиц

Герб Украины – 15 единиц

флаг – 10 единиц

флаг Украины на подставке (трезубец, флагшток, флаг, подставка) – 5 единиц, флагшток – 10 единиц

штампы и оснащение к штампам – 284 единицы

Напомним, что в прошлый раз ГСА передала в другие суды из ОАС города Киева мебель, компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры и т.д.

Автор: Вячеслав Хрипун

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