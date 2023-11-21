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Майно ліквідованого ОАС Києва продовжують передавати в інші суди

13:14, 21 листопада 2023
Крісла, столи та лавки передадуть в Київський окружний адміністративний суд.
Майно ліквідованого ОАС Києва продовжують передавати в інші суди
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Майно ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва поступово продовжують передавати в інші суди.

Згідно з рішення в. о. голови Державної судової адміністрації від 17 листопада 2023 року, протягом місяця Київський окружний адміністративний суд (КОАС) отримає з ОАС Києва:

  • 2 столи для судових засідань
  • 6 крісел «Дипломат» міні
  • 4 столи письмових
  • 2 столи для секретаря судового засідання
  • 4 лавки

Нагадаємо, що після ліквідації ОАС міста Києва майно суду неодноразово передавалося іншим судам та органам суддівського врядування.

Зокрема, чимала кількість технічного та комп’ютерного обладнання раніше була передана у розпорядження ВККС, КОАС, Господарського суду міста Києва та Херсонського апеляційного суду.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Президент підписав указ про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Замість ОАС м. Києва має запрацювати новий Київський міський окружний адміністративний суд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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