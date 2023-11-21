Сніг та ожеледиця: киян попередили про погіршення погодних умов

Водіїв закликали подбати про безпеку на дорозі під час снігу та ожеледиці.

Київська міська державна адміністрація попередила жителів та гостей столиці, що у найближчі дні в місті очікується сніг, подекуди ожеледиця. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Водіїв просять під час снігопадів не паркувати свої транспортні засоби вздовж узбіччя доріг і на тротуарах.

«При погіршенні погодних умов не виїжджайте в місто на авто, щоб не створювати затори, адже в них стоїть снігоприбиральна техніка і машини інших екстрених служб», - сказано у повідомленні.

Також водіїв закликали надавати перевагу громадському транспорту.

У КМДА додали, що дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць.

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