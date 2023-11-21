Снег и гололед: киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

Водителей призвали позаботиться о безопасности на дороге во время снега и гололеда.

Киевская городская государственная администрация предупредила жителей и гостей столицы, что в ближайшие дни в городе ожидается снег, местами гололед. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Водителей просят во время снегопадов не парковать свои транспортные средства вдоль обочины дорог и на тротуарах.

«При ухудшении погодных условий не выезжайте в город на авто, чтобы не создавать пробки, ведь в них стоит снегоуборочная техника и машины других экстренных служб», - говорится в сообщении.

Также водителей призвали уступать дорогу общественному транспорту.

В КГГА добавили, что дорожная техника готова выезжать на превентивную обработку улиц.

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